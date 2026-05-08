「今日好き」クライストチャーチ編最終回、最後のアピールタイムで動いた2つの恋 10人の結末【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/05/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（毎週月曜21時〜）が、5月4日の放送をもって完結。参加する男女10人の恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」カップル成立した美男美女がラブラブ密着
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
前回の「卒業編2026」から小林ゆあ（高校3年生／神奈川県）、「チュンチョン編」から岩間夕陽（高校2年生／千葉県）、「テグ編」から酒井理央（高校3年生／東京都）が継続参加。ほかにも女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」研究生の伊澤春苺（高校1年生／京都府）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」ファイナリストの小川永真（高校3年生／福島県）、「男子中学生ミスターコン2023」に出場経験のある田代魁音（高校3年生／東京都）などフレッシュなメンバー10人が揃った。
最終告白を前にした最後のアピールタイム。酒井理央（高校3年生／東京都）と岩間夕陽（高校2年生／千葉県）の2ショットでは、りおが得意のサッカーでアピール。りおが得意のサッカーで全力のアピール。一方、今野優誠（高校1年生／茨城県）は、ゆうひに素の自分を出したいと変顔での記念撮影を提案。さらに、お互いにメッセージ入りのキーホルダーを手作りし、ゆうまは「好きです」と真っ直ぐな言葉を贈った。
桜木琥太郎（高校3年生／大阪府）と伊澤春苺（高校1年生／京都府）は、こたろう持参のスケッチブックで旅の軌跡を回顧。しかし、はるめはこたろうに対し、今回は告白できないという苦渋の決断を伝えた。
転んで怪我をしたと話していた田代魁音（高校3年生／東京都）だったが、実は金沢十亜（高校2年生／東京都）に披露するためのアクロバット練習中に負傷していたことが判明。「いつか上手くなったらとあちゃんに見せたい」と将来を誓い、気持ちが揺れるとあに対し「僕がその分2倍とあちゃんのこと愛すし、好きでいるって約束する」「もし今好きじゃなかったとしても絶対に好きにさせる自信がある」と彼女の迷いごと包み込むような深い愛を伝えた。
迎えた告白タイム。かいとの元へ向かった小林ゆあ（高校3年生／神奈川県）は、最後まで一途な想いをぶつけるも、他に好きな人がいるというかいとの言葉を涙ながらに受け止めた。
ゆうひが選んだのは、ゆうまだった。「いつの間にかゆうま君のことが好きになってました！」と告げ、ゆうまも「ゆうひちゃんに出会えてよかった」と応じてカップル成立。成立後、2人は海に向かって「大好き！」と叫び合い、ゆうひからはお揃いのイヤーカフが贈られた。
そして、かいとの一途な言葉に心を動かされたとあは、「その言葉を信じたい。付き合ってください！」と告白。かいとはすぐさま手を取り、カップル成立した。
こうして「クライストチャーチ編」では、2組のカップルが誕生。11日より「ラヨーン編」がスタートする。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」クライストチャーチ編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
◆「今日好き」最後のアピールタイムで判明した真実
最終告白を前にした最後のアピールタイム。酒井理央（高校3年生／東京都）と岩間夕陽（高校2年生／千葉県）の2ショットでは、りおが得意のサッカーでアピール。りおが得意のサッカーで全力のアピール。一方、今野優誠（高校1年生／茨城県）は、ゆうひに素の自分を出したいと変顔での記念撮影を提案。さらに、お互いにメッセージ入りのキーホルダーを手作りし、ゆうまは「好きです」と真っ直ぐな言葉を贈った。
桜木琥太郎（高校3年生／大阪府）と伊澤春苺（高校1年生／京都府）は、こたろう持参のスケッチブックで旅の軌跡を回顧。しかし、はるめはこたろうに対し、今回は告白できないという苦渋の決断を伝えた。
転んで怪我をしたと話していた田代魁音（高校3年生／東京都）だったが、実は金沢十亜（高校2年生／東京都）に披露するためのアクロバット練習中に負傷していたことが判明。「いつか上手くなったらとあちゃんに見せたい」と将来を誓い、気持ちが揺れるとあに対し「僕がその分2倍とあちゃんのこと愛すし、好きでいるって約束する」「もし今好きじゃなかったとしても絶対に好きにさせる自信がある」と彼女の迷いごと包み込むような深い愛を伝えた。
◆「今日好き」10人の恋の行方
迎えた告白タイム。かいとの元へ向かった小林ゆあ（高校3年生／神奈川県）は、最後まで一途な想いをぶつけるも、他に好きな人がいるというかいとの言葉を涙ながらに受け止めた。
ゆうひが選んだのは、ゆうまだった。「いつの間にかゆうま君のことが好きになってました！」と告げ、ゆうまも「ゆうひちゃんに出会えてよかった」と応じてカップル成立。成立後、2人は海に向かって「大好き！」と叫び合い、ゆうひからはお揃いのイヤーカフが贈られた。
そして、かいとの一途な言葉に心を動かされたとあは、「その言葉を信じたい。付き合ってください！」と告白。かいとはすぐさま手を取り、カップル成立した。
こうして「クライストチャーチ編」では、2組のカップルが誕生。11日より「ラヨーン編」がスタートする。（modelpress編集部）
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