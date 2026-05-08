ファーウェイ・ジャパン（華為技術日本株式会社）は、Wi-Fi 7に対応するメッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」を5月8日より一般発売する。想定価格は2万8380円、本体と中継機のセットは4万3780円。 同製品は、「GREEN FUNDING」で2月27日に支援募集を開始し、累計で1220万円以上の支援を集めた。 「雪に覆われた山頂」をイメージして設計されており、一般的なWi-Fiルー