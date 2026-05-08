ファーウェイ・ジャパン（華為技術日本株式会社）は、Wi-Fi 7に対応するメッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」を5月8日より一般発売する。想定価格は2万8380円、本体と中継機のセットは4万3780円。

同製品は、「GREEN FUNDING」で2月27日に支援募集を開始し、累計で1220万円以上の支援を集めた。

「雪に覆われた山頂」をイメージして設計されており、一般的なWi-Fiルーターとは大きく外観が異なる。Wi-Fiルーターながらルームライトの機能も兼ねており、日の出や日没をイメージした黄金色の光から、雪をイメージさせる白い光まで調光にも対応する。

専用アプリ「HUAWEI AI Life」で点灯と消灯時間を設定できるほか、ルーターの上部に触れると点灯するなど、ワンタッチで照明のオンオフを切り替えできる。

多くのルーターはアンテナをプラスティックで覆っているが、同製品はアンテナ部を透明化することでデザインの自由度を高めている。アンテナは、5GHz用アンテナ×4本、2.4GHz用アンテナ×2本の合計6本を搭載する。親機の有線LANは2.5Gbps対応ポートを2つ備える。

主な仕様は、本体の大きさは約250.9mm、直径が約123.2mmで重さは約790g。Wi-FiはIEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/nに対応する。中継機の大きさは高さが約73.5mmで直径が約114.8mm、重さが約420g。