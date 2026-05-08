5月7日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、先週から引き続き、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。AKB48の元メンバーとして知られる福留光帆は、アイドルとドキドキの恋がしたいと言いつつ、“あのイケメン芸人”も狙っているそうで…。【映像】福留光帆、あのイケメン芸人との妄想を膨らませてガチ照れ以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸