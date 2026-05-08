元AKB福留光帆、ガチ狙い中のイケメン芸人を実名告白　「生々しいな！」見取り図衝撃

5月7日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、先週から引き続き、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。

AKB48の元メンバーとして知られる福留光帆は、アイドルとドキドキの恋がしたいと言いつつ、“あのイケメン芸人”も狙っているそうで…。

【映像】福留光帆、あのイケメン芸人との妄想を膨らませてガチ照れ

以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。

半年ぶりに実施された小声女子会の後編で、福留は「恋愛において自分からグイグイいきたいタイプ」と明かした。

出会いを求めている福留は、アイドルのほか、「話おもろい人が好き」という理由から、芸人も狙っているのだそう。福留が「エバースの佐々木（隆史）さんとかがかっこいいなって思います！」と語ると、見取り図の2人は「生々しい！」「まあイケメンやしな」と笑った。

福留は、佐々木と2人で食事に行きたいと思っているが、「横並びでラジオやってるからちょっとアカンかも…」と言い訳をして行動に移さない。佐々木と同じ番組に出演してるわけではなく、さらには放送局も放送曜日も異なるのに、「え〜でもイベントとかあったらねぇ、気まずいじゃないですか」と妄想して照れるばかりだ。

さらに福留は、ほかの芸人には普通に話しかけられるが、「かっこいい」と思った“本命”には、芸人であっても奥手になってしまうという。そのため、「町田とは（食事に）行ったことあるんですけど」と、佐々木の相方・町田和樹を呼び捨てにしてあっけらかんと話し、スタジオ一同を爆笑させた。