専門メディア「ドジャースネーション」は７日（日本時間８日）、「ドジャースが佐々木朗希をまだ３Ａに送れない理由」との記事を配信した。佐々木朗希投手（２４）は９日（同１０日）の本拠地ブレーブス戦で先発予定。ここまで６試合で防御率５・９７、１勝３敗となっている。記事では「ブレーク・スネルが再び健康を取り戻したことで、近いうちに選手登録に大きな問題が生じるだろう。そうなると、佐々木、エメ・シーハン、ジ