歌手でタレントの研ナオコ（72）が、8日放送のNHK情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）にVTRで出演。Mrs. GREEN APPLEの魅力を熱く語った。【写真】ミセスグッズ満載！研ナオコの楽屋この日はゲストとしてMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が生出演。ファン代表として、VTRで研が登場した。バンドについて「言うなれば、100年に1人という逸材ですね、大森君は」「で、大森くん