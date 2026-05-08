研ナオコ、ミセスの魅力熱弁にSNS「解析度がすごいわ」「言葉に重み」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、8日放送のNHK情報番組『あさイチ』（月〜金曜午前8時15分）にVTRで出演。Mrs. GREEN APPLEの魅力を熱く語った。
【写真】ミセスグッズ満載！研ナオコの楽屋
この日はゲストとしてMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が生出演。ファン代表として、VTRで研が登場した。
バンドについて「言うなれば、100年に1人という逸材ですね、大森君は」「で、大森くんがいて、涼ちゃんがいて、若井。あえて呼び捨てです」とニヤリ。「この三角関係がすごいいいんですよね」と力説した。
さらに「もっくん（大森）はすごい才能を持って、2人を引っ張っていく。で、時々2人が土台になってくれて、もっくんをくっと支えてあげてる。すごくいい関係だと思ってます」と説明し、「日本の宝ですから大事にしてくださいね、あの子たちは…」と呼びかけた。
さらにバンドの魅力について「アーティストです。もちろん“ミュージシャン”なんですけど、それを超えちゃってるんですね」と絶賛。たびたびライブを訪れており、「ライブを見たらわかると思うんですけど、すべての会場をテーマパークにしちゃうんです。1音の音出しから始まって、ふっとミセスの空気をぱーっと作っちゃう。もっくんの歌声、第一声から、もう全員が集中しちゃうんです」と振り返った。
このコメントに視聴者から「研ナオコさんの解析度がすごいわ」「研ナオコさんの言葉にミセスへの愛情を感じて、言葉に重みを感じて、尊敬し合う素敵な関係性だなと思いました」「「研ナオコさんのお話で朝から涙腺崩壊の日でした」「素敵なお言葉ばかりで自分が言われたみたいに嬉しくなってる」「研ナオコさんの話に頷きすぎて首痛い」など、共感の声が寄せられた。
【写真】ミセスグッズ満載！研ナオコの楽屋
この日はゲストとしてMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が生出演。ファン代表として、VTRで研が登場した。
バンドについて「言うなれば、100年に1人という逸材ですね、大森君は」「で、大森くんがいて、涼ちゃんがいて、若井。あえて呼び捨てです」とニヤリ。「この三角関係がすごいいいんですよね」と力説した。
さらにバンドの魅力について「アーティストです。もちろん“ミュージシャン”なんですけど、それを超えちゃってるんですね」と絶賛。たびたびライブを訪れており、「ライブを見たらわかると思うんですけど、すべての会場をテーマパークにしちゃうんです。1音の音出しから始まって、ふっとミセスの空気をぱーっと作っちゃう。もっくんの歌声、第一声から、もう全員が集中しちゃうんです」と振り返った。
このコメントに視聴者から「研ナオコさんの解析度がすごいわ」「研ナオコさんの言葉にミセスへの愛情を感じて、言葉に重みを感じて、尊敬し合う素敵な関係性だなと思いました」「「研ナオコさんのお話で朝から涙腺崩壊の日でした」「素敵なお言葉ばかりで自分が言われたみたいに嬉しくなってる」「研ナオコさんの話に頷きすぎて首痛い」など、共感の声が寄せられた。