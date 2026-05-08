新車134万円！ スズキ“新型”軽バン「エブリイ」発表！配送業から休日のアウトドアまで、幅広いシーンで活躍しているスズキの軽商用車「エブリイ」と軽乗用車「エブリイワゴン」。スズキは2026年5月8日に同車の一部仕様変更モデルを発表するとともに、販売を開始しました。【画像】これがスズキ「新エブリイ」です！（枚）今回の改良では、エクステリアデザインの刷新にとどまらず、安全機能や快適装備がかつてないほど大幅