新車134万円！ スズキ“新型”軽バン「エブリイ」発表！

配送業から休日のアウトドアまで、幅広いシーンで活躍しているスズキの軽商用車「エブリイ」と軽乗用車「エブリイワゴン」。

スズキは2026年5月8日に同車の一部仕様変更モデルを発表するとともに、販売を開始しました。

【画像】これがスズキ「新エブリイ」です！（枚）

今回の改良では、エクステリアデザインの刷新にとどまらず、安全機能や快適装備がかつてないほど大幅にアップデートされ、軽バンとしての使い勝手が劇的に向上しています。

まず外観の変更点として、フロントフェイスのデザインが刷新されました。

商用モデルのエブリイはより「タフで堅牢なイメージ」を、乗用モデルのエブリイワゴンは「力強さとワンランク上の上質感」を意識したデザインへと進化し、街中での存在感を高めています。

内装については、ブラックを基調とした落ち着きのある空間へとリニューアル。

運転席周りの大きなトピックとしては、視認性に優れた「デジタルスピードメーター」や、スマートフォンの連携機能を持つ大画面の「全方位モニター付9インチメモリーナビゲーション」が採用（一部グレードにオプション設定）された点が挙げられます。

これにより、長時間の運転でも疲れにくく、道案内や駐車時のサポートもよりスムーズに行えるようになりました。

さらに今回の改良で最も注目すべきは、先進安全技術の大幅な底上げです。

最新の衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を搭載したことに加え、一部のターボモデルや乗用グレードには、長距離ドライブの疲労を劇的に軽減する「全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）」や、車線逸脱抑制機能を採用。

駐車時に安心なパーキングセンサーも前後に備わり、もはや上級の普通乗用車と遜色ないレベルの安全装備を手に入れました。

また、万が一のトラブル時にオペレーターと繋がるコネクテッドサービス「スズキコネクト」にも新たに対応しています。

日常の使い勝手を高める快適装備も充実しました。

とくに「エブリイワゴン」には寒い季節に嬉しいステアリングヒーターが新たに採用されました。さらに、エブリイワゴンおよびエブリイのターボ車（アップグレードパッケージ装着車）などには、スライドドアが閉まりきる前にロックを予約できる「予約ロック機能」も追加され、日常の使い勝手や乗り降りのストレスが大きく軽減されています。

また、エブリイワゴンには新色として深みのある「マジェスティックディープグレーパールメタリック」が設定されました。

なお、今回の仕様変更にあわせて、商用エブリイに設定されている充実装備の特別仕様車「Jリミテッド」も内外装が刷新されています。

この新型エブリイおよびエブリイワゴンの車両価格（消費税込）は、商用のエブリイが134万3100円から（特別仕様車Jリミテッドは197万8900円から）、乗用のエブリイワゴンが201万9600円からに設定されています。

圧倒的な荷室の広さという本来の魅力はそのままに、最新の安全機能とデジタル装備を身につけて大幅な進化を遂げた新型エブリイシリーズ。

ビジネスユースの頼れる相棒としてはもちろん、車中泊やキャンプを楽しむ趣味のクルマとしても、さらに多くのユーザーから選ばれる一台となりそうです。