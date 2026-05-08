元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【クマ取り】術前〜術後のダウンタイム９日間の記録」と題し、クマ取り体験の“リアルレポート”を公開した。【動画】「術前〜術後のダウンタイム9日間の記録」“クマ取り”のビフォー・アフター公開の辻希美冒頭で辻は、自身の目の下のクマがずっと気になっていたと説明し、今回意を決してクマ取りに挑むことを紹介。「す