38歳・辻希美、“クマ取り”のビフォー・アフター公開 すっぴん×裸眼で「術前〜術後のダウンタイム9日間の記録」をリアルリポート
元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【クマ取り】術前〜術後のダウンタイム９日間の記録」と題し、クマ取り体験の“リアルレポート”を公開した。
【動画】「術前〜術後のダウンタイム9日間の記録」“クマ取り”のビフォー・アフター公開の辻希美
冒頭で辻は、自身の目の下のクマがずっと気になっていたと説明し、今回意を決してクマ取りに挑むことを紹介。「すごくちょっとドキドキ怖いんですけれども、頑張ってきたいと思います」と素直な心境を明かし、施術は局所麻酔で行うことも伝えた。
術後は、約9日間にわたるダウンタイムの様子を撮影し公開しており、裸眼＆すっぴん姿で徐々に良くなっていく過程を紹介。
ダウンタイム中は、目の充血や目ヤニや黄色いアザができたりしたようだが、術後9日目になるとだいぶ落ち着いたようでメイクとコンタクトを入れることに挑戦し、「コンタクトもスルッと入ってまったく違和感なくできました」「クマも全然コンシーラーを使うことなく、だいぶ（クマが）ないかなと思います！」と満足している様子だった。なお、最終的に良くなるまでには3ヶ月ほどかかるという。
コメント欄には「痛みとか素直に話してくれて参考になります」「気になっている方はとても参考になりますね オンもオフも見せてくれてありがとう」との声が寄せられたほか、ダウンタイム中の“すっぴん”姿には「裸眼メイクすごく自然でかわいい」「カラコンしない裸眼メイクの方が絶対いい。めちゃくちゃ可愛いし綺麗なのに！」「辻ちゃんが納得いくメイクが1番だけど、カラコン無しもほんとにほんとにかわいいです」などの反響が寄せられている。
【動画】「術前〜術後のダウンタイム9日間の記録」“クマ取り”のビフォー・アフター公開の辻希美
冒頭で辻は、自身の目の下のクマがずっと気になっていたと説明し、今回意を決してクマ取りに挑むことを紹介。「すごくちょっとドキドキ怖いんですけれども、頑張ってきたいと思います」と素直な心境を明かし、施術は局所麻酔で行うことも伝えた。
ダウンタイム中は、目の充血や目ヤニや黄色いアザができたりしたようだが、術後9日目になるとだいぶ落ち着いたようでメイクとコンタクトを入れることに挑戦し、「コンタクトもスルッと入ってまったく違和感なくできました」「クマも全然コンシーラーを使うことなく、だいぶ（クマが）ないかなと思います！」と満足している様子だった。なお、最終的に良くなるまでには3ヶ月ほどかかるという。
コメント欄には「痛みとか素直に話してくれて参考になります」「気になっている方はとても参考になりますね オンもオフも見せてくれてありがとう」との声が寄せられたほか、ダウンタイム中の“すっぴん”姿には「裸眼メイクすごく自然でかわいい」「カラコンしない裸眼メイクの方が絶対いい。めちゃくちゃ可愛いし綺麗なのに！」「辻ちゃんが納得いくメイクが1番だけど、カラコン無しもほんとにほんとにかわいいです」などの反響が寄せられている。