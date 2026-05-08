ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが４連騰している。午前１１時３０分ごろに６月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表。あわせて２６年９月期の連結業績予想について、売上高を４８５０億円から５０５０億円（前期比１７．６％増）へ、営業利益を４０５億円から４８５億円（同３４．４％増）へ、純利益を２４０億円から３００億円（同３０．８％増）へ上方修正し、期末一括配当予想を３５円から２０円