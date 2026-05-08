Ｆ＆ＬＣが新高値、１株から２株への株式分割と２６年９月期業績・配当予想の上方修正を好感

ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563.T>が４連騰している。午前１１時３０分ごろに６月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表。あわせて２６年９月期の連結業績予想について、売上高を４８５０億円から５０５０億円（前期比１７．６％増）へ、営業利益を４０５億円から４８５億円（同３４．４％増）へ、純利益を２４０億円から３００億円（同３０．８％増）へ上方修正し、期末一括配当予想を３５円から２０円（株式分割前換算４０円）へ実質増額したことが好感されている。



中国事業の大幅伸長や東南アジア他事業の順調な伸長で海外事業が好調に推移しているほか、国内も顧客体験の進化により順調に伸長しており、上期業績が想定を上回る着地となったことが要因としている。



なお、同時に発表した３月中間期決算は、売上高２５４１億８２００万円（前年同期比２４．７％増）、営業利益２８０億８０００万円（同４３．７％増）、純利益１７７億８８００万円（同４９．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS