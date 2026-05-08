4人組ガールズグループ・BLACKPINKのROSEが、自身がグローバルブランドアンバサダーを務める、プーマジャパンのロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチ ストリート）」新ビジュアルに登場。美脚際立つ短パンと、ミニ丈のTシャツをまとい、スポーティな姿で魅了する。【別カット】非現実なスタイル！スポーティな姿のROSEH-STREETは、プーマのロープロファイルシューズを代表するモデル。2003年にライフスタイルモデルとし