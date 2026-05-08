BLACKPINK・ROSE、美脚際立つ短パン姿で“非現実”なスタイルを披露 プーマジャパン新ビジュアルに登場
4人組ガールズグループ・BLACKPINKのROSEが、自身がグローバルブランドアンバサダーを務める、プーマジャパンのロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチ ストリート）」新ビジュアルに登場。美脚際立つ短パンと、ミニ丈のTシャツをまとい、スポーティな姿で魅了する。
【別カット】非現実なスタイル！スポーティな姿のROSE
H-STREETは、プーマのロープロファイルシューズを代表するモデル。2003年にライフスタイルモデルとして登場し、1990年代後半のランニングスパイク「Harambee（ハランビー）」から着想を得て再構築された。軽量性とレース仕様のデザインをベースに、シャープなフォルムで現代のスタイルを象徴している。
解禁されたビジュアルでROSEは、アイボリーのカラーをベースに、メタリックのアクセントを施したデザインのシューズを着用。住宅街や整えられた生垣といった日常の風景の中に、非現実的なスタイルで登場し魅了する。
ROSEの着用アイテムは、プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア渋谷、プーマストア埼玉コクーンシティ、プーマ公式オンラインストアで購入可能。
【別カット】非現実なスタイル！スポーティな姿のROSE
H-STREETは、プーマのロープロファイルシューズを代表するモデル。2003年にライフスタイルモデルとして登場し、1990年代後半のランニングスパイク「Harambee（ハランビー）」から着想を得て再構築された。軽量性とレース仕様のデザインをベースに、シャープなフォルムで現代のスタイルを象徴している。
ROSEの着用アイテムは、プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア渋谷、プーマストア埼玉コクーンシティ、プーマ公式オンラインストアで購入可能。