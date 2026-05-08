俳優の桃井かおり（75）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日に夫婦でホテルステイを満喫したことを報告し、“2ショット”を公開した。【写真】「なかなかロマンチック」桃井かおりが公開した、夕日を眺める夫との“夫婦2ショット”桃井は「旦那様バースデー2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」と書き出し、夫の後ろ姿と、ちゃめっ気たっぷりな表情をした自身の自撮りショットを披露している。続けて「ただ