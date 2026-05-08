桃井かおり、“夫婦2ショット”公開 夫の誕生日にホテルステイ満喫「なかなかロマンチック」「あら〜嬉しい顔見れた」
俳優の桃井かおり（75）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日に夫婦でホテルステイを満喫したことを報告し、“2ショット”を公開した。
【写真】「なかなかロマンチック」桃井かおりが公開した、夕日を眺める夫との“夫婦2ショット”
桃井は「旦那様バースデー 2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」と書き出し、夫の後ろ姿と、ちゃめっ気たっぷりな表情をした自身の自撮りショットを披露している。
続けて「ただ眺めただけの夕焼けは、ホテルマン達もシャッター押すほどの空いっぱいのピンクで、最後は惜しそうに真っ赤になって消えて行った。それを我らは目で受けとめて、フッと気がついて慌ててカメラに収めたが、それは目にした物とは全然違う。人生だね!?」と、眺めていた景色の美しさについて感激した様子をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「あら〜嬉しい顔見れた」「旦那様おめでとうございます 最高のギフトですね」「素敵な過ごし方ですね！」「なかなかロマンチックです」「ご主人様おめでとうございます 目に焼き付けるってホント幸せ」などと、祝福する声が寄せられている。
【写真】「なかなかロマンチック」桃井かおりが公開した、夕日を眺める夫との“夫婦2ショット”
桃井は「旦那様バースデー 2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」と書き出し、夫の後ろ姿と、ちゃめっ気たっぷりな表情をした自身の自撮りショットを披露している。
続けて「ただ眺めただけの夕焼けは、ホテルマン達もシャッター押すほどの空いっぱいのピンクで、最後は惜しそうに真っ赤になって消えて行った。それを我らは目で受けとめて、フッと気がついて慌ててカメラに収めたが、それは目にした物とは全然違う。人生だね!?」と、眺めていた景色の美しさについて感激した様子をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「あら〜嬉しい顔見れた」「旦那様おめでとうございます 最高のギフトですね」「素敵な過ごし方ですね！」「なかなかロマンチックです」「ご主人様おめでとうございます 目に焼き付けるってホント幸せ」などと、祝福する声が寄せられている。