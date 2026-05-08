【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、ディズニープラスにて独占配信中。このたび、5月8日に配信されるEpisode 4のあらすじと先行カット3点が解禁となった。 ■サンタフェ、パゴサスプリングスで旅を満喫するTeam B 宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi