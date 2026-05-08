Travis Japan七五三掛龍也、松田元太、松倉海斗、米コロラド州の天然温泉で極上のチルタイム体験

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、ディズニープラスにて独占配信中。このたび、5月8日に配信されるEpisode 4のあらすじと先行カット3点が解禁となった。

■サンタフェ、パゴサスプリングスで旅を満喫するTeam B

宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如恵留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）からなる7人組ダンス＆ボーカルグループ、Travis Japan。

Episode 4では、Team B（Shime、Genta、Machu）が“アメリカの宝石”とも称される芸術の街・ニューメキシコ州サンタフェへと到着。アートとカウボーイカルチャーが根付いているこの街で、3人は別行動をすることに。

Shime、Gentaのふたりは、Gentaが大好きだというネイティブアメリカン文化の象徴、ターコイズアクセサリーを巡って散策。それぞれのメンバーに想いを馳せながら、この夏休みの思い出にお揃いのアクセサリーを選ぶ。そしてMachuは、オールドウェスタンの空気が漂うハットショップに向かい、オーダーメイドのテンガロンハット作りに挑む。

さらに旅を続けるTeam Bの3人は、次の目的地である温泉地、コロラド州パゴサスプリングスへと出発。そこには、泥パックや天然温泉など、極上のチルタイム体験が待っていた。

一方のTeam A（Chaka、Umi、Shizu）は、キャンピングカーで圧巻の絶景が広がる、ユタ州・グースネックス州立公園へ――。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

ディズニープラスにて独占配信中

※Episode 4は05/08（金）配信

※全10話のうち、初回3話を一挙配信、以降毎週1話ずつ更新

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/