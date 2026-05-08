要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、津上翔一（賀集利樹）の“仮面ライダーアギト”への変身シーンを収めた劇中新カットが到着した。また、本作に『百獣戦隊ガオレンジャー』で主人公ガオレッド／獅子走役を演じた金子昇が友情出演していることも明かされた。【写真】賀集利樹の“変身後”『アギトー超能力戦争ー』場面写真本作は、平成以降の仮面ライダー作品で最高の平均視聴率 （11.7％） を誇り、その人気