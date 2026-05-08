賀集利樹が仮面ライダーアギトに変身！ 『アギト―超能力戦争―』劇中新カット解禁 金子昇の出演も明らかに
要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、津上翔一（賀集利樹）の“仮面ライダーアギト”への変身シーンを収めた劇中新カットが到着した。また、本作に『百獣戦隊ガオレンジャー』で主人公ガオレッド／獅子走役を演じた金子昇が友情出演していることも明かされた。
【写真】賀集利樹の“変身後” 『アギトー超能力戦争ー』場面写真
本作は、平成以降の仮面ライダー作品で最高の平均視聴率 （11.7％） を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作だ。
映画公開までは、かつて人類を守った“アギトの力”はすでに失われているとされていた翔一。これまでも、本ポスターで変身ポーズを決める翔一の姿や、キャラクタービジュアルに描き出された“アギト”の姿、そして15秒CMでは仮面ライダーG7／氷川誠（要潤）の姿に重なる、“アギトの変身音”などが解禁される度に、ファンの間で翔一の変身に関する考察が広がり、大きな注目を集めてきた。
この度、ついにその全貌が明らかとなり、本作最大の見どころとなる翔一の変身シーンの劇中新カットが解禁。腰に変身ベルトを巻いた翔一が変身ポーズを決めるカットのほか、変身後の“仮面ライダーアギト”の姿も。
また、本作には、テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』と同時期に放送されていたスーパー戦隊シリーズ『百獣戦隊ガオレンジャー』（2001／テレビ朝日）で主人公ガオレッド／獅子走役を演じた金子昇が友情出演していることが明かされた。
金子が演じるのは、氷川が収監されている刑務所の刑務官。氷川にとって重要なシーンに登場する金子だが、果たしてどのような関わりを見せるのか？
『仮面ライダーアギト』のキャストにとっては、まさに戦友とも言える存在の金子。当時を代表するヒーローたちの時代を超えた共演に、「金子昇さんも出ていて嬉しかった！」「エンドクレジットで、金子昇さんの名前を見て驚きだった！」と特撮ファンから驚きと歓喜の声が多数寄せられている。
映画『アギトー超能力戦争ー』は公開中。
【写真】賀集利樹の“変身後” 『アギトー超能力戦争ー』場面写真
本作は、平成以降の仮面ライダー作品で最高の平均視聴率 （11.7％） を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。 タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作だ。
この度、ついにその全貌が明らかとなり、本作最大の見どころとなる翔一の変身シーンの劇中新カットが解禁。腰に変身ベルトを巻いた翔一が変身ポーズを決めるカットのほか、変身後の“仮面ライダーアギト”の姿も。
また、本作には、テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』と同時期に放送されていたスーパー戦隊シリーズ『百獣戦隊ガオレンジャー』（2001／テレビ朝日）で主人公ガオレッド／獅子走役を演じた金子昇が友情出演していることが明かされた。
金子が演じるのは、氷川が収監されている刑務所の刑務官。氷川にとって重要なシーンに登場する金子だが、果たしてどのような関わりを見せるのか？
『仮面ライダーアギト』のキャストにとっては、まさに戦友とも言える存在の金子。当時を代表するヒーローたちの時代を超えた共演に、「金子昇さんも出ていて嬉しかった！」「エンドクレジットで、金子昇さんの名前を見て驚きだった！」と特撮ファンから驚きと歓喜の声が多数寄せられている。
映画『アギトー超能力戦争ー』は公開中。