ベッツは4月5日のナショナルズ戦で走塁時に負傷オフのドジャースにビッグニュースが届いた。故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手が傘下3Aで実戦復帰することが分かった。地元メディア「ドジャー・ネーション」が7日（日本時間8日）、速報している。正遊撃手のベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦で初回の守備から交代した。直前の攻撃で、走塁中に右腹斜筋を痛め、翌5日（同6日）に10日間の負傷者リスト（IL）入りした。