ベッツは4月5日のナショナルズ戦で走塁時に負傷

オフのドジャースにビッグニュースが届いた。故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手が傘下3Aで実戦復帰することが分かった。地元メディア「ドジャー・ネーション」が7日（日本時間8日）、速報している。

正遊撃手のベッツは4月4日（同5日）のナショナルズ戦で初回の守備から交代した。直前の攻撃で、走塁中に右腹斜筋を痛め、翌5日（同6日）に10日間の負傷者リスト（IL）入りした。その後しばらく打撃のスイングはできていなかったが、4月下旬から開始。徐々に体を作っていった。

そしてこの日、「ドジャース・ネーション」は「BREAKING（速報）：ムーキー・ベッツが今週の金曜日と土曜日、リハビリ出場としてオクラホマシティ・コメッツでプレーすることが決定した。これはドジャース復帰に向けた大きな一歩となる」として、3Aで実戦に復帰することを伝えた。

オクラホマシティの公式X（旧ツイッター）も「BREAKING（速報）：オールスター選出8回、ワールドシリーズ制覇4回、そして元MVPの経歴を持つムーキー・ベッツが、メジャーリーグへの復帰に向けたリハビリ出場の一環として、今週の金曜日と土曜日にコメッツでプレーすることが決定した」と紹介。チケットの宣伝を行っている。

ベッツ離脱後はキム・ヘソン内野手とミゲル・ロハス内野手が主にショートストップを任されていた。メジャー復帰となれば、ロースターに何らかの動きがあることは間違いない。（Full-Count編集部）