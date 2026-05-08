先発陣の火消し役が踏ん張っても、打線が沈黙すれば順位表は冷酷に動かない。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は７日（現地時間）、ブルージェイズのパトリック・コービン投手（３６）に焦点を当てた。２０１９年にナショナルズの世界一に貢献した左腕は、その後に苦しい年月を過ごしたが、今季は故障者が相次ぐトロントの先発ローテーションで?穴埋め以上?の存在感を示している