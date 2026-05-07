（台北中央社）陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は7日、ラジオ番組に出演し、台湾高速鉄道（高鉄）について、来年8月に予定される新型車両の営業運転開始と輸送力の増強後に、運賃改定を検討する方針を示していることを明らかにした。交通部（交通省）では毎年、消費者物価指数（CPI）の変動に基づき、政府が認可した高鉄の基本運賃を公表している。CPI上昇率が3％に達した場合、高鉄は運賃改定を検討できる。一部メディ