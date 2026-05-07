俳優の草なぎ剛さん（51）が2026年5月7日、第1子が誕生したことを報告した。この発表に関し、草なぎさんが所属する芸能事務所「CULEN」（カレン）は同日、取材や撮影などに注意を呼びかけている。「取材・撮影等はご遠慮ください」事務所は7日、「ご報告」と題する文章を公式サイトに掲載。そこで草なぎさんが下記のように報告した。「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと