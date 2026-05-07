俳優の草なぎ剛さん（51）が2026年5月7日、第1子が誕生したことを報告した。この発表に関し、草なぎさんが所属する芸能事務所「CULEN」（カレン）は同日、取材や撮影などに注意を呼びかけている。

「取材・撮影等はご遠慮ください」

事務所は7日、「ご報告」と題する文章を公式サイトに掲載。そこで草なぎさんが下記のように報告した。

「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」

この報告に合わせ、事務所は「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます」との注意も呼びかけている。

草なぎさんはアイドルグループ「SMAP」として1991年にデビュー。俳優としてもドラマ「僕の生きる道」（フジテレビ系）などで活躍した。グループが16年12月31日に解散してからは、稲垣吾郎さんと香取慎吾さんとともに「新しい地図」として活動。20年12月30日には、一般女性との結婚を報告していた。