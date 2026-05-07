福島県の磐越自動車道で6日、新潟市の北越高校の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し男子生徒1人が亡くなりました。学校がバスの手配を依頼したというバス会社では7日、国土交通省の職員による立ち入り調査が行われました。車線からはみ出し大破したバス。ガードレールは大きく折れ曲がっています。現場となったのは新潟県と福島県を結ぶ磐越自動車道です。6日午前7時45分ごろ「バスがガ}