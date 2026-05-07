宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が5月6日（水）にリリースされた。同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている。同楽曲は、リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNSを中心に反響を集めていた作品。6月24日（水）には7インチアナログ盤のリリースも決定している。そんななか、新曲「パッパパラダイス」のMVも公開さ