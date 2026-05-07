宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」リリース＆MV公開｜5月11日に『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露

宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が5月6日（水）にリリースされた。同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている。

同楽曲は、リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNSを中心に反響を集めていた作品。6月24日（水）には7インチアナログ盤のリリースも決定している。

そんななか、新曲「パッパパラダイス」のMVも公開された。

監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和監督。宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には、田中泯、柄本時生、渋川清彦、浅野順子、KONOが出演。何度でも見返したくなるような映像に仕上がっている。

宇多田ヒカル「パッパパラダイス」ミュージックビデオ

また、リリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組「J-Pop Now Radio」(DJ：落合健太郎)、Spotifyのポッドキャスト「New Music Wednesday [Podcast Edition]」(DJ：竹内琢也)にゲスト出演。その模様も公開になっている。

さらに、5月11日（月）よる7時から放送の 『CDTV ライブ！ ライブ！』 にも出演が決まっており、この日のためだけに編曲されたスペシャルバージョンの「Flavor Of Life-Ballad Version」と、大ヒット曲「One Last Kiss」、そしてテレビ初披露となる「パッパパラダイス」の3曲をスペシャルパフォーマンスすることがアナウンスされている。

※「綾鷹」は、The Coca-Cola Companyの登録商標。

【商品情報】

「パッパパラダイス」配信：5月6日(水)リリース 配信リンク：https://erj.lnk.to/7rrAv3

7インチアナログ盤：6月24日(水)リリース完全生産限定盤ESKL-6：2,500円(税込)※収録内容は追って発表予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR