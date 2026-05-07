7日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数915、値下がり銘柄数511と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、トライアイズ、インスペック、ＡＫＩＢＡホールディングス、日本電子材料など8銘柄がストップ高。ソケッツ、ジェイ・イー・ティ、北川精機は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、平安レイサービス、アドウェイズ、ジーエルテクノホ