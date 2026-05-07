7日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数915、値下がり銘柄数511と、値上がりが優勢だった。



個別ではテクニスコ<2962>、トライアイズ<4840>、インスペック<6656>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>、日本電子材料<6855>など8銘柄がストップ高。ソケッツ<3634>、ジェイ・イー・ティ<6228>、北川精機<6327>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、平安レイサービス<2344>、アドウェイズ<2489>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、内外テック<3374>など48銘柄は年初来高値を更新。ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、アストマックス<7162>、ミナトホールディングス<6862>、リバーエレテック<6666>、イボキン<5699>は値上がり率上位に買われた。



一方、秋川牧園<1380>、ベルグアース<1383>、ホクリヨウ<1384>、明豊ファシリティワークス<1717>、ナカボーテック<1787>など94銘柄が年初来安値を更新。ＧＭＯプライム・ストラテジー<5250>、エムケー精工<5906>、ニッカトー<5367>、ウェルディッシュ<2901>、伊勢化学工業<4107>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース