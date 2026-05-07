女優の橋本愛（30）が7日までにThreadsを更新。体調不良について経過を報告した。橋本は6日の投稿で「首の寝違えと両腕のしびれと胃痛と息のしづらさと猛烈な眠気、、、不具合が一気に大勢押し寄せてきたんだけど」と不調に見舞われた様子を明かし、「これが5月ってこと？？？？なかなかないけんおもろい」とつづっていた。投稿から1日が経ち「寝違え以外全部なおった！！！」と報告。「みなさん心配ありがとうすみません、みなさ