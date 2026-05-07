女優の橋本愛（30）が7日までにThreadsを更新。体調不良について経過を報告した。

橋本は6日の投稿で「首の寝違えと両腕のしびれと胃痛と息のしづらさと猛烈な眠気、、、不具合が一気に大勢押し寄せてきたんだけど」と不調に見舞われた様子を明かし、「これが5月ってこと？？？？なかなかないけんおもろい」とつづっていた。

投稿から1日が経ち「寝違え以外全部なおった！！！」と報告。「みなさん心配ありがとうすみません、みなさんもお身体おだいじに…」と呼びかけつつ、「ゲームに没入しすぎた説、それだったらほんとやだ笑」と体調不良の原因について複雑な思いもにじませた。

大のゲーム好きで知られる橋本は前日、「ゼルダ無双、封印戦記、ついに、決戦、クリアした 家壊れるかもくらい泣いた ソニア、、ラウル様、、ゼルダ、、ミネル様、、そして、、、騎士ゴーレム、、カラモぉおおおおおおおおお おえっうっうっ」と号泣する絵文字を多数並べて熱中していたゲームについて書き出し、「しばらく現実に帰ってこれません さようなら、、、」とつづっていた。