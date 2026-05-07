大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月7日は、番組開始20年目突入を記念して高知放送からお届け。ゲストとして高知県のご当地タレント・土佐かつおが出演し、過去と現在の活動について、また高知にまつわるエピソードなどを語った。 土佐かつお「よろしくお願いします！ 自分では『高知の笑顔配達人』と言わせて