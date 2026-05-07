大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月7日は、番組開始20年目突入を記念して高知放送からお届け。ゲストとして高知県のご当地タレント・土佐かつおが出演し、過去と現在の活動について、また高知にまつわるエピソードなどを語った。

土佐かつお「よろしくお願いします！ 自分では『高知の笑顔配達人』と言わせていただいています」

大竹まこと「高知で働いて。良いねえ。街じゅう、お友達みたいなものですか？」

土佐「誰かのお友達のさらにお友達ぐらいで、高知市内は事足りるのでは、というぐらい。知り合いとはすぐ会います（笑）」

大竹「地域に根差して。土佐かつおさんというお名前もね」

土佐「名前勝ち、というのもおかしな話ですけど。20年前に吉本興業を辞めて高知に帰ってきて。『土佐かつお』という名を地元で聞くと、どんな人なんだろう、と興味は持ってもらえます。吉本時代の師匠、オール阪神巨人の阪神師匠につけていただきました」

大竹「（地元の情報を聴いて）高知のことはなんでも知っているんだねえ」

土佐「漫才をしていましたけど35歳のときに辞めて。家業を継ごうということで高知に戻ってきて、もう20年。家業は職場のユニフォーム、たとえば建築関係の作業服、女性の事務服、あと飲食店の白衣、医療系の白衣。そういった制服を販売している会社です。名前は高知ユニフォームセンター。読んで字のごとく。わかりやすいでしょう」

大竹「高知は夜も楽しい街だと聞いています」

土佐「お酒、好きな方が多いですから。帰ってきてから飲む機会も増えました。返杯、献杯制度というのがありまして。後輩に飲んでもらおうと思ったら、まず先輩が飲むんですよ。飲んだグラス、盃（さかずき）をカラにして返杯、献杯すると」

青木理「そのために、置けないグラスがあるんでしょう？」

土佐「よく知っていらっしゃる！ 飲み干さないと置けない。こぼしてしまうので、全部飲んでください、と。底に穴があいているものもあります」

青木「底に穴が（笑）。穴を押さえないといけない」

土佐「お家のパワーバランスで、高知はお母さんが非常に強いんです。ふるさとが高知だという女性がご結婚されて、東京や大阪でバリバリ働いていた旦那さんでも、嫁さんが『高知に帰りたい』と言ったら、一緒に来る。そういうご夫婦が非常に多くて。奥さんも地元に来ると仲間がおられますから、さらに強くなりますよね」

青木「飲まなきゃ、やっていられない」

大竹「そう言ったら身もふたもないだろうけど（笑）。かつおさんもここまで知られると、不用意なことはできなくなるね」

土佐「35で帰ってきたとき、多くの方に言われました。『高知の街は狭いから。いつか誰かと結婚するんでしょうけど、誰かのお姉ちゃんをつついたら、噂はすぐに回る』と。結婚するまでは、そういうことをせずに。家業を継ぐために帰ってきましたから」

大竹「お子さんはもう大きいんですか？」

土佐「はい。高知に戻ってきて、当時、中学2年生と高校2年生の娘さんがいる人と結婚したんですよ」

このあとは家庭についての話、高知放送のラジオ番組「かつお&さおりの！B級ラジオ図鑑」の話などが続いた。