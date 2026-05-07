PC専門店「ドスパラ」を運営するサードウェーブは、旧バージョンのノートン製ウイルス対策ソフトについて、2026年5月12日以降に正常利用できなくなる可能性があるとして、ドスパラで対象PCを購入したユーザーに注意を呼びかけています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■対象はプリインストール版「ノートン セキュリティ スタンダード」バージョン22.20.5.40未満対象となるのは、主に2020年頃までに販売さ