◇欧州チャンピオンズリーグ準決勝第2戦パリSG1―1（2戦合計6―5）Bミュンヘン（2026年5月6日ドイツ・ミュンヘン）パリ・サンジェルマン（フランス）が2連覇に王手をかけた。敵地の準決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）と1―1で引き分け、2戦合計6―5で2季連続の決勝進出を決めた。ホームの第1戦を5―4で制していた昨季王者は開始3分でFWデンベレが先制点。優位に試合を進めると、後半追加タイムに相手FW