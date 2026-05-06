◇明治安田J1百年構想リーグ第15節川崎F1―0東京V（2026年5月6日U等々力）東地区5位の川崎フロンターレはホームで4位の東京ヴェルデイに1―0で競り勝ち、3試合ぶりの勝利を挙げた。MF脇坂泰斗主将が今大会4点目となる決勝点を決めた。脇坂は後半28分に左寄りの位置でボールを受けると、中央に切れ込んでペナルティーエリア左手前から左隅を打ち抜く20メートル超のミドル弾。「GKのタイミングをずらすことを意識した。思