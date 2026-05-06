「レディースオールスター・Ｇ２」（６日、まるがめ）２日目も地元勢が躍動している。２Ｒは３コースから４着だった松尾夏海（３４）＝香川・１０７期・Ａ１＝だが、８Ｒでは実森の猛追を退けて逃走。今節、香川支部では７人目の１着となった。「スタートは思ったよりも届いていなかったし、実森選手に迫られて少し焦ったけど、逃げられて良かった」とニッコリ。そして「前半が終わってから山川さんにペラのアドバイスをもら