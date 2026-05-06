連休最終日の5月6日、北九州市では、自転車の利用者に警察が交通ルールを呼びかけました。違反者には指導警告が行われました。■警察官「一番大事なのは歩行者優先。歩行者がいるときは邪魔しない。」6日午前、北九州市八幡西区の黒崎駅前では、警察官が交差点などに立ち、自転車を利用する人に、交通ルールを呼びかけてチラシを配りました。4月から自転車の「青切符」制度がスタートし、スマートフォンの