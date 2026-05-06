先行きが見通せない中東情勢は、秋田の伝統産業にも影響を及ぼしています。大館市では伝統的工芸品の曲げわっぱを作るのに必要な材料が入手しづらくなっていて、製造元からは、不安の声が上がっています。創業67年。「曲げわっぱ」の製造・販売を手がける大館工芸社です。秋田杉の板を曲げて作る国指定の伝統的工芸品「大館曲げわっぱ」。江戸時代に武士の内職として奨励され、現在まで技術が受け継がれてきました。しかし今、先行