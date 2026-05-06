１０００万円超の借金を抱えたカカロニの栗谷が５日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、自身のテレビ出演のギャラをぶっちゃけた。この日は「私がくらった一言発表会」として栗谷、オズワルド伊藤俊介、空気階段・鈴木もぐらが登場。栗谷は、ある収録後にさらば青春の光から言われた「借金返済、１年かからんと思うで」という言葉を紹介した。借金を抱えてから「いろんな方が助けて下さった」といい「なかでも、さらば