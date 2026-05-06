１０００万円超の借金を抱えたカカロニの栗谷が５日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、自身のテレビ出演のギャラをぶっちゃけた。

この日は「私がくらった一言発表会」として栗谷、オズワルド伊藤俊介、空気階段・鈴木もぐらが登場。栗谷は、ある収録後にさらば青春の光から言われた「借金返済、１年かからんと思うで」という言葉を紹介した。

借金を抱えてから「いろんな方が助けて下さった」といい「なかでも、さらばさんがいろいろ呼んでくれて」と感謝。そのときに、さらばからこの言葉を言われ「すごい元気が出た」という。

だが「家に帰って冷静に考えたら、１年かからないってことはないだろうって。先輩達、いくら稼いでるんだって」と呆然。「計算したんです。自分の給与明細を見て。そしたら単純計算でテレビ１０００本出ないと返せない」ことが判明したという。

先輩達と「単価がこれだけ違うんだっていうのにめちゃめちゃくらった」といい、栗谷の説明ならば、テレビ１本１万円という計算になる。「他に税金、日々の支払い、家賃とか含めたら１８００本ぐらい出ないと」と言うと、オードリー若林は「帯を持っていても５００とか６００だもんな」とコメント。

栗谷は「そうですよね。今は１００本出るか出ないか。１８年かかる」と絶望的。「高いやつで１８０００円ぐらい。事務所で引かれて１８０００円から６０００円ぐらい」とギャラ事情を生々しく話していた。