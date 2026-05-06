グールニク・ザブジェのポドルスキがポーランドカップで優勝

Jリーグでもプレーした元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが史上初となる5か国でのカップタイトル獲得を成し遂げた。

ポドルスキは2014年のブラジルW杯優勝メンバーの一人で、クラブレベルではバイエルン・ミュンヘン、アーセナル、インテル、ガラタサライなどビッグクラブを渡り歩き、2017年から19年にはヴィッセル神戸でも活躍した。

2021年からは自身のルーツがあるポーランドの古豪グールニク・ザブジェに所属。同クラブは1990年代に入って以降はタイトルから遠ざかっていたなかで、現地時間5月2日に行われたポーランドカップの決勝でラクフ・チェンストホヴァに2-0で勝利し、通算7度目の優勝を成し遂げた。

6月で41歳を迎えるポドルスキはこれでバイエルン（2008年／DFBポカール）、アーセナル（2014年／FAカップ）、ガラタサライ（2016年／トルコカップ）、神戸（2019年／天皇杯）に続いて、5か国目のカップ戦タイトルを獲得。ドイツ紙「フランクフルター・ルントシャウ」は「5つの異なる国で国内カップ戦を優勝した史上初の選手になった」とその快挙を報じた。4カ国でのカップ戦制覇はこれまでにも元ブラジル代表FWリヴァウド氏や元スペイン代表FWアルバロ・モラタ（コモ）なども達成していたという。

ポドルスキは今季限りでクラブとの契約が満了を迎えるなか、輝かしいキャリアにまた一つ新たな栄誉を加えた。（FOOTBALL ZONE編集部）