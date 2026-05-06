声優・舞台俳優の佐藤舞（31）が6日、自身のXを更新。誕生日のこの日、数年前に結婚していたことと、現在妊娠していることを報告した。【写真】手書きの文書で数年前に結婚＆妊娠を報告した佐藤舞「お相手は一般の方」「本日誕生日を迎えました！たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」と感謝を伝えた佐藤は続けて「私事ではございますが、数年前に結婚しておりこの度、新しい命を授かりました事をご報告させていた