声優・佐藤舞、数年前に結婚＆妊娠を報告「お相手は一般の方」 現在は安定期で秋頃の出産を予定
声優・舞台俳優の佐藤舞（31）が6日、自身のXを更新。誕生日のこの日、数年前に結婚していたことと、現在妊娠していることを報告した。
【写真】手書きの文書で数年前に結婚＆妊娠を報告した佐藤舞「お相手は一般の方」
「本日誕生日を迎えました！たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」と感謝を伝えた佐藤は続けて「私事ではございますが、数年前に結婚しておりこの度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます。お相手は一般の方です」と伝えた。
「現在は安定期に入り体調も落ちついてきております。出産は秋頃を予定しており、周りに支えていただきながら日々を過ごしております」と説明。「これからも温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
佐藤舞は5月6日生まれ。アニメ『CUE!』(明神凛音)、『iiiあいすくりん』(茶々)に出演。また舞台俳優としても活躍しており、朗読劇『半分嫌いで半分好き』(ママ)、短編集『こじんら』に出演した。
【写真】手書きの文書で数年前に結婚＆妊娠を報告した佐藤舞「お相手は一般の方」
「本日誕生日を迎えました！たくさんのお祝いの言葉、ありがとうございます！」と感謝を伝えた佐藤は続けて「私事ではございますが、数年前に結婚しておりこの度、新しい命を授かりました事をご報告させていただきます。お相手は一般の方です」と伝えた。
佐藤舞は5月6日生まれ。アニメ『CUE!』(明神凛音)、『iiiあいすくりん』(茶々)に出演。また舞台俳優としても活躍しており、朗読劇『半分嫌いで半分好き』(ママ)、短編集『こじんら』に出演した。
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