オズワルド伊藤俊介（36）が5日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。験直しでヒゲを剃って、手首に数珠をまいたものの何の効果もなかったことを嘆いた。番組MCのオードリー若林正恭は「本当に評判悪いな、伊藤」とイジリながら、「嫌われている芸人はさ、周りがさ、フォローしたりしてるじゃん、先輩とかさ。フォローも聞こえてこない、伊藤ちゃんは」と投げ掛けた。伊藤は「これ、なんでかっていうと