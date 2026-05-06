オズワルド伊藤俊介（36）が5日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。験直しでヒゲを剃って、手首に数珠をまいたものの何の効果もなかったことを嘆いた。

番組MCのオードリー若林正恭は「本当に評判悪いな、伊藤」とイジリながら、「嫌われている芸人はさ、周りがさ、フォローしたりしてるじゃん、先輩とかさ。フォローも聞こえてこない、伊藤ちゃんは」と投げ掛けた。伊藤は「これ、なんでかっていうと、最初、そっちに行かないように、行かないようにスマして、スマしてやっていた。今さらこっちにきても、誰も味方してくれない」と説明した。若林は深くうなずいて「元々そうじゃないから」と話した。

伊藤は、周囲の芸人から「オマエ、隠してただろ、そういうの」と言われたと証言。若林は「厳しいね、そういうの。最初からじゃないと」と妙に納得。さらに伊藤は「最初M−1エリートみたいな顔しといてさ、いきなりこっち来られても…」と周囲の声を再現して「そんなカギ開けてくれないですよ」と冷たく閉ざされた芸人の反応について話した。

若林は「M−1センスエリートの顔しといて」と振ると、伊藤は「M−1にもいけないし、こっちにも入れてくれないし」と八方塞がりの状況を吐露した。

若林は「毎日楽しいだろ」とあきれるようにつぶやいた。伊藤は「そうですね。ヒゲも剃って、Xも辞めて、今、数珠もつけている状態」と諦めの悟りをひらいたことをボケながら述懐した。若林は「早くない？数珠は」と再度ツッコミを入れた。